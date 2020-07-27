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Уруский: сотрудничества с Россией в сфере ОПК не может быть в принципе

Киев, Понедельник 27 июля 2020 13:31
Уруский: сотрудничества с Россией в сфере ОПК не может быть в принципе
Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новый вице-премьер по ОПК заявил о необходимости импортозамещения

На сегодня между Украиной и Россией не может быть сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса. Поэтому импортозамещение должно стать частью реформы ОПК.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества", - отметил Уруский.

По его словам, с 2014 года нужно было внедрять программу импортозамещения, поскольку государство не может взять на себя все эти вопросы.

"Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавил Уруский.

До этого он заявлял, что Государственное космическое агентство нуждается в реформировании.

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