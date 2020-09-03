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РНБО планує збільшити фінансування оборонного сектора в 2021 році

Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не представляється можливим. Тому Міністерству фінансів було порушено опрацювати питання збільшення фінансування потреб національної безпеки та оборони на 2021 рік.

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Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Однією з ключових загроз національній безпеці Данилов назвав тривалу військову агресію на Донбасі, відзначивши важливість переозброєння армії, посилення розвідувальних можливостей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК.

Учасники наради також обговорили потреби суб'єктів сектору безпеки і оборони фінансування на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямках.

Нагадаємо, раніше Данилов заявляв, що криза системи вищої освіти формує загрози державній і нацбезпеки України.

Крім того, в Міністерстві ОПК не бачать можливості для співпраці між Україною і Росією у сфері оборонно-промислового комплексу.

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