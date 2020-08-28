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Кризис системы высшего образования может нести угрозу нацбезопасности, - СНБО

Киев, Пятница 28 августа 2020 16:49
Кризис системы высшего образования может нести угрозу нацбезопасности, - СНБО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине наблюдается кризис системы высшего образования. Это формирует угрозы государственной и национальной безопасности Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, такие выводы сделаны на основе анализа с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА".

"По результатам проведенного… анализа состояния системы высшего образования в контексте национальной безопасности можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", - сообщил секретарь СНБО.

Он отметил, что наука и технологии Украины значительно отстают от развитых стран. В связи с этим в СНБО отметили необходимость возродить научно-технический потенциал Украины.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", - добавил Данилов.

Ранее РБК-Украина писало, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет считает необходимым предоставить автономию высшему образованию.

Также сообщалось, что в МОН предлагают отменить сдачу Внешнего независимого оценивания для абитуриентов заочной формы обучения.

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