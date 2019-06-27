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Данилюк анонсировал новую Стратегию кибербезопасности

Новости » Политика    27.06.2019 - 21:14
Данилюк анонсировал новую Стратегию кибербезопасности
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

В этом году электронные госресурсы проверят на киберзащиту

В Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты.

"По его результатам будет подготовлена новая Стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана", - отметил он.

Данилюк анонсировал новую Стратегию кибербезопасности

 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

До этого стало известно, что Украина продлила действие двух соглашений о сотрудничестве с США. В соглашениях речь идет о развитии кибербезопасности, помощи в антикоррупционной деятельности, реформировании финансового сектора и развитии конкурентной экономики.

 

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Новости Украины СНБОкибербезопасностьАлександр Данилюк
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