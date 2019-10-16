ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РНБО планує змінити стратегію кіберзахисту України

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 14:59
РНБО планує змінити стратегію кіберзахисту України
Фото: Олексій Данилов (Уніан)

Данилов повідомив про необхідність внесення коригувань до стратегії кіберзахисту

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

"Час вносить певні корективи, повинні реагувати на виклики. І у разі необхідності стратегія буде коригуватися залежно від завдань з кіберзахисту", - сказав Данилов.

Нагадаємо, в червні тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк анонсував нову стратегію кібербезпеки. За його словами, в цьому році державні електронні інформаційні ресурси пройдуть огляд стану кіберзахисту. За результатами огляду планувалася підготовка нової стратегії кабербезопасности.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів України. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.

Світлична подала декларацію кандидата на посаду заступника секретаря РНБО РНБО провів нараду з інформаційної протидії агресії проти України
Новини України РНБОкибербезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся