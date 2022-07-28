В СНБО опровергли ряд фейков россиян об Интернациональном легионе
Российские пропагандистские СМИ начали массово распространять фейки, связанные с Интернациональным легионом теробороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что россияне разместили в СМИ статью о Интернациональном легионе. Главным источником материала стало интервью у десяти анонимных “волонтеров”.
В ЦПД сформировали список главных фейков, упомянутых в статье россиян:
- в начале войны иностранцев использовали как живой щит;
- иностранцев без боевого опыта сразу отправляли на передовую;
- большинство ранений украинские и иностранные военные получают из-за "дружественного огня";
- военные не получают обещанного оружия из-за коррупции польских и украинских чиновников;
- большинство украинских военных - "нацисты".
Стоит заметить, что в Интернациональный легион по состоянию на начало июня уже вступили граждане более 55 стран.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг фейк оккупантов о добровольческих батальонах.
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