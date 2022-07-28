В СНБО опровергли ряд фейков россиян об Интернациональном легионе

Иллюстративное фото: в СНБО опровергли ряд фейков россиян про Интернациональный легион (Getty Images)

Российские пропагандистские СМИ начали массово распространять фейки, связанные с Интернациональным легионом теробороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что россияне разместили в СМИ статью о Интернациональном легионе. Главным источником материала стало интервью у десяти анонимных “волонтеров”. В ЦПД сформировали список главных фейков, упомянутых в статье россиян: в начале войны иностранцев использовали как живой щит;

иностранцев без боевого опыта сразу отправляли на передовую;

большинство ранений украинские и иностранные военные получают из-за "дружественного огня";

военные не получают обещанного оружия из-за коррупции польских и украинских чиновников;

большинство украинских военных - "нацисты". Стоит заметить, что в Интернациональный легион по состоянию на начало июня уже вступили граждане более 55 стран.