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Данилов разбил фейк россиян о добровольческих батальонах

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 19:48
Данилов разбил фейк россиян о добровольческих батальонах Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России нет никаких добровольческих батальонов. В такие группировки люди вступают по контрактам, а не добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Они посмотрели, как у нас в 2014 году были сформированы добробаты, и создали себе такую же кальку. Они не идут добровольно, они подписывают контракты", - сказал он.

Данилов отметил, что сейчас РФ максимально увеличивает выплаты этим людям. По его словам, речь идет о баснословных суммах по сравнению с тем уровнем жизни, который есть на территории России.

"Никаких добровольческих батальонов "Москва" или "Петербург" не существует. А если они и будут существовать, то на бумаге, а там будут якуты и чуваши, то есть те люди, которых они колонизировали в свое время", - добавил он.

Как сообщалось ранее, украинская разведка отмечала, что Россия до конца июля планирует создали 16 новых батальонов, а также армейский корпус в Нижегородской области.

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