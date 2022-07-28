ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон

Новость на русском →
Четвер 28 липня 2022 17:17
В РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон Ілюстративне фото: у РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандистські ЗМІ почали масово поширювати фейки, пов'язані з Інтернаціональним легіоном тероборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відзначається, що росіяни розмістили в ЗМІ статтю про інтернаціональний легіон. Головним джерелом матеріалу стало інтерв'ю у десяти анонімних "волонтерів".

У ЦПД сформували список головних фейків, згаданих у статті росіян:

  • на початку війни іноземців використовували як живий щит;
  • іноземців без бойового досвіду відразу відправляли на передову;
  • більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь";
  • військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;
  • більшість українських військових - "нацисти".

Варто зауважити, що в інтернаціональний легіон станом на початок червня вже вступили громадяни понад 55 країн.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов спростував фейк окупантів про добровольчі батальйони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО фейки Війна Росії проти України
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України