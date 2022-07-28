В РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон

Ілюстративне фото: у РНБО спростували низку фейків росіян про Інтернаціональний легіон (Getty Images)

Російські пропагандистські ЗМІ почали масово поширювати фейки, пов'язані з Інтернаціональним легіоном тероборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відзначається, що росіяни розмістили в ЗМІ статтю про інтернаціональний легіон. Головним джерелом матеріалу стало інтерв'ю у десяти анонімних "волонтерів". У ЦПД сформували список головних фейків, згаданих у статті росіян: на початку війни іноземців використовували як живий щит;

іноземців без бойового досвіду відразу відправляли на передову;

більшість поранень українські та іноземні військові отримують через "дружній вогонь";

військові не отримують обіцяної зброї через корупцію польських та українських чиновників;

більшість українських військових - "нацисти". Варто зауважити, що в інтернаціональний легіон станом на початок червня вже вступили громадяни понад 55 країн.