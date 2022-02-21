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В СНБО опровергли обстрел пограничного пункта в Ростовской области

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 13:26
В СНБО опровергли обстрел пограничного пункта в Ростовской области Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (facebook.com/danilov.oleksiy)
Автор: РБК-Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявление ФСБ России об обстреле пограничного пункта в Ростовской области. Он заявил, что это очередная провокация российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

Данилов отметил, что подобными сообщениям Россия пытается спровоцировать Украину на активные действия.

"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 21 февраля ФСБ России заявила, что Украина обстреляла пограничный пункт в Ростовской области.

Также отметим, что с начала суток российские оккупанты 21 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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Алексей Данилов СНБО Российская Федерация
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