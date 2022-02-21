У РНБО спростували обстріл прикордонного пункту в Ростовській області

Данилов зазначив, що подібними повідомленнями Росія намагається спровокувати Україну на активні дії.

"Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо ніякого відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно, і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде", - заявив Секретар РНБО.