Укрзализныця возобновила движение электрички Чернигов-Славутич

Железнодорожное сообщение между Славутичем и Черниговом восстановили после завершения боевых действий. Теперь между городами курсирует электричка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram .

Железнодорожники восстановили мост, который был разрушен российскими оккупантами. После этого запустили электричку Чернигов-Славутич. На маршрут поставили восстановленный двухэтажный поезд класса Интерсити+. Дорога занимает чуть больше 3 часов, билет стоит 195 гривен.

По словам Камышина, электричка населяется хорошо, более 50% от имеющихся мест.

"В Славутиче сейчас проживает 18 тысяч человек. Мы запустили электричку и подвязали ее под удобную пересадку на Интерсити в Чернигове. Теперь у жителей Славутича есть комфортный и доступный вариант сообщения и с Черниговом, и с Киевом", - добавил он.