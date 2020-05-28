Синоптик оценил, как засуха повлияла на урожай в Украине

Фото: обработка земель (pixabay)

Урожайность будет близка к средним показателям за пять лет

Из-за засухи в Украине сократится количество урожая по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, урожайность останется на уровне средних показателей за последние пять лет.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что на данный момент засуха в Украине практически прекратилась, она сохраняется лишь в южных областях. При этом, по словам синоптика, в ближайшее время ситуация должна улучшиться и в южных регионах.

"Говорить о том, что Украина потеряла весь урожай - очень неправильно. Урожай будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет", - сообщил Кульбида.

Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщал, что в 2020 году в Украине может снизиться урожай зерновых на 10 миллионов тонн.

По данным Государственной службы статистики Украины, за 2019 год в стране было собрано 75,08 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 49,1 центнеров с гектара.

Кроме этого РБК-Украина писало, что производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2020 года сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Автор: Игорь Литвиненко