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В РНБО побоюються погіршення ситуації з водними ресурсами

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 17:28
В РНБО побоюються погіршення ситуації з водними ресурсами
Фото: річка (РБК-Україна)

Посуха може негативно вплинути на економіку, населення і навколишнє середовище

В Україні залишається небезпека погіршення ситуації з водними ресурсами. Можливі засухи можуть негативно вплинути на економіку, населення і навколишнє середовище.

Про це повідомили в прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Наголошується, дане питання обговорювалося під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів та забезпечення населення України якісною питною водою.

"станом на середину червня гідрологічна ситуація на більшості річок України покращилася, і її подальший розвиток буде залежати від режиму випадання дощів і їх кількості. Однак, враховуючи багаторічні тенденції, не зникає ймовірність формування періодів низької водності влітку-восени з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення та навколишнього середовища", - повідомили в РНБО.

Також в РНБО відзначили необхідність удосконалити законодавчу базу страхування забруднення водних ресурсів.

Раніше РБК-Україна писало, що через посуху в Україні скоротилася врожайність, при цьому показник залишається на рівні останніх п'яти років.

Також повідомлялося, що в РНБО планували провести інвентаризацію джерел підземних вод питної якості і артезіанських свердловин.

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Автор: Игорь Литвиненко

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