СНБО одобрил конфискацию российских госбанков в Украине

Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к Международного резервному банку на 14,9 млрд гривен.

Кроме того, изымаются и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка. Конфискация не коснется 3 млрд гривен Международного резервного банка, которые будет направлены на удовлетворение требования его кредиторов.

Напомним, Кабинет министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд гривен активов выведенных с украинского рынка российских банков. Для окончательного решения нужно было решение СНБО.

Как сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский предложил Раде утвердить указ президента Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Указ реализует соответствующее решение, которое принял Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая 2022 года.