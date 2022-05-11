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Зеленский предложил Раде принудительное изъятие в Украине российской собственности

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 15:26
Зеленский предложил Раде принудительное изъятие в Украине российской собственности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский предлагает раде утвердили указ президента Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Указ реализует соответствующее решение, которое принял Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7371 от 11 мая 2022 года.

Документ разработан во исполнение требований статьи 3 закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов"

Этим законом установлено, что указ президента Украины, о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, подлежит утверждению Верховной радой.

Отметим, Рада 3 марта приняла закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 мая заявил, что правительство утвердило документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

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