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РНБО схвалила конфіскацію російських держбанків в Україні

Фото: російські держбанки в Україні будуть позбавлені активів (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Рада національної безпеки і оборони України схвалила вилучення власності російських держбанків в Україні. Йдеться про 99,7% акцій Промінвестбанку, що належать "ВЭБ.РФ" і 100% акцій Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк), що належать Сбербанку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентський проект закону №7371, до якого додається рішення РНБО.

Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЭБ.РФ" до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.

Крім того, вилучаються й інші фінансові активи Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку. Конфіскація не торкнеться 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які буде спрямовані на задоволення вимоги його кредиторів.

Нагадавши, Кабінет міністрів підтримав пропозиція НБУ націоналізувати 26 млрд гривень активів виведених з українського ринку російських банків. Для остаточного рішення потрібно було рішення РНБО.

Як повідомляло РБК-Україна, Володимир Зеленський запропонував Раді затвердити указ президента України"про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Указ реалізує відповідне рішення, яке прийняла Рада національної безпеки і оборони України 11 травня 2022 року.

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