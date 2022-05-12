РНБО схвалила конфіскацію російських держбанків в Україні

Згідно з рішенням РНБО, затвердженим указом президента, також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЭБ.РФ" до Промінвестбанку на 0,93 млрд гривень і Сбербанку Росії до Міжнародного резервного банку на 14,9 млрд гривень.

Крім того, вилучаються й інші фінансові активи Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку. Конфіскація не торкнеться 3 млрд гривень Міжнародного резервного банку, які буде спрямовані на задоволення вимоги його кредиторів.

Нагадавши, Кабінет міністрів підтримав пропозиція НБУ націоналізувати 26 млрд гривень активів виведених з українського ринку російських банків. Для остаточного рішення потрібно було рішення РНБО.

Як повідомляло РБК-Україна, Володимир Зеленський запропонував Раді затвердити указ президента України"про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Указ реалізує відповідне рішення, яке прийняла Рада національної безпеки і оборони України 11 травня 2022 року.