В СНБО объяснили увольнение Кривоноса

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос был уволен с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СНБО.

Как объяснили в СНБО, Кривонос был уволен главой государства с межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связан с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении.

В СНБО подчеркнули, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Министерства обороны.

"Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии поставленными задачами", - добавили в ведомстве.

Напомним, 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя секретаря СНБО Кривоноса сразу с двух должностей. Глава государства вывел Кривоноса из ряда межведомственных комиссий и групп.

Кроме того, Кривонос заявлял, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не видит его на посту своего заместителя. Однако Кривонос не собирается сам подавать в отставку.