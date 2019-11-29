Кривоноса уволили с двух должностей

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com)

Кривонос был уволен 29 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом №869/2019 от 29 ноября президент Зеленский освободил Кривоноса от выполнения обязаностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Этим же указом глава государства вывел Кривоноса с межведомственной Комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, уволив его с должности руководителя этой комиссии.

Напомним, ранее Сергей Кривонос заявлял, что секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов не видит его на посту своего заместителя. Однако Кривонос подчеркивал, что не собирается сам подавать в отставку.

Также РБК-Украина писало, что кадровый вопрос назначения Кривоноса заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вопрос назначения Кривоноса обсудят в ближайшее время.