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Кривоноса уволили с двух должностей

Новости » Политика     29.11.2019 - 20:37
Кривоноса уволили с двух должностей
Фото: Сергей Кривонос (facebook.com)

Кривонос был уволен 29 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом №869/2019 от 29 ноября президент Зеленский освободил Кривоноса от выполнения обязаностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Этим же указом глава государства вывел Кривоноса с межведомственной Комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, уволив его с должности руководителя этой комиссии.

Кривоноса уволили с двух должностей

Напомним, ранее Сергей Кривонос заявлял, что секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов не видит его на посту своего заместителя. Однако Кривонос подчеркивал, что не собирается сам подавать в отставку.

Также РБК-Украина писало, что кадровый вопрос назначения Кривоноса заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вопрос назначения Кривоноса обсудят в ближайшее время.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеСергей Кривонос
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