У РНБО пояснили звільнення Кривоноса

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Сергій Кривонос був звільнений з двох посад у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РНБО.

Як пояснили в РНБО, Кривонос був звільнений главою держави з міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави та міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків.

"Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов'зано з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової", - йдеться в заяві.

У РНБО наголосили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що при потребі його можуть повернути у розпорядження Міністерства оборони.

"Кривонос є прикомандированим до апарату РНБО з Міністерства оборони, і може бути повернений у розпорядження міністра оборони у відповідності до поставлених завдань", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 29 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника секретаря РНБО Кривоноса відразу з двох посад. Глава держави вивів Кривоноса з ряду міжвідомчих комісій та груп.

Крім того, Кривонос заявляв, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не бачить його на посаді свого заступника. Однак Кривонос не збирається сам подавати у відставку.