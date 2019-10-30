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Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке из СНБО

Новости » Политика    30.10.2019 - 12:57
Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке из СНБО
Фото: Сергей Кривонос (facebook.com)

Кривонос должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским

Секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Алексей Данилов не видит на должности своего заместителя Сергея Кривоноса. Об этом рассказал Кривонос в интервью изданию "Апостроф".

Как отметил Кривонос, сам он не собирается уходить в отставку.

"Алексей Мячеславович (Данилов, - ред.) не видит меня на должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю", - отметил Кривонос.

Он отметил, что должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, который решит увольнять ли его.

"Это прерогатива президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я у него спрошу - нужен ли я на этой должности", - рассказал заместитель секретаря.

Напомним, 3 марта этого года пятый президент Петр Порошенко назначил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

До этого Кривонос баллотировался на пост президента Украины на выборах 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.

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