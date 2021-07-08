В СНБО объяснили, почему не закрыли предприятия Фирташа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему предприятия Дмитрия Фирташа не закрыли. Хотя СНБО ввела против него санкции.

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что люди должны работать.

"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать", - пояснил Данилов.