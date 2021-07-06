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"Связи с Россией": Данилов рассказал подробности санкций против Фирташа и Фукса

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Вторник 06 июля 2021 10:20
"Связи с Россией": Данилов рассказал подробности санкций против Фирташа и Фукса Фото: бизнесмены Дмитрий Фирташ и Павел Фукс (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россияне в 2004 году попросили передать одно из месторождений титановой отрасли бизнесмену Дмитрию Фирташу. Другой бизнесмен из санкционного списка СНБО Павел Фукс также имеет связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова Forbes.

Данилов пояснил, что Фирташ и Фукс не могут продавать свои активы, пользоваться счетами в Украине.

"Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий.

"Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили - мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законным способом", - подчеркнул Данилов.

Также он напомнил, что под санкциями находится Фукс.

"Если что-то было в незаконный способ забрано, то недра, то земля, если люди не платят налоги за доходы, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает чепухи об отсутствии связей с Россией. Он хочет сказать, что там против него нет производств?",- добавил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июня ввел в действие решение СНБО о санкциях против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что санкции против Фирташа ввели, в том числе, за работу его завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове. В случае с Фуксом санкции против него были введены из-за компании, которую связывают с ним.

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