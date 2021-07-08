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У РНБО пояснили, чому не закрили підприємства Фірташа

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Україна, Четвер 08 липня 2021 12:42
У РНБО пояснили, чому не закрили підприємства Фірташа Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили. Хоча РНБО ввела проти нього санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова "24 телеканалу".

"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що люди мають працювати.

"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є... Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили - ми ж не вороги України, люди мають працювати", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що росіяни в 2004 році попросили передати одне з родовищ титанової галузі бізнесменові Дмитру Фірташу. Він зазначив, що Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі у грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Фірташа і Павла Фукса.

Раніше Данілов пояснював, що санкції проти Фірташа ввели, в тому числі за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові.

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Дмитро Фірташ РНБО Олексій Данілов
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