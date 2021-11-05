UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресла

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности. Алексея Резникова, который и так был в СНБО, но в должности главы Министерства реинтеграции, утвердили на должность министра обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО были введены:

  • Рябкин Павло - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Свириденко Юлия - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины.

В то же время Алексея Резникова утвердили на должность министра обороны Украины.

Из состава СНБО вывели:

  • Любченко Алексея;
  • Андрея Тарана;
  • Олега Урусского.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников стал новым министром обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО