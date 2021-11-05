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Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки. Олексія Резнікова, який і так був у РНБО, але на посаді голови Міністерства реінтеграції, затвердили на посаду міністра оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.

Відповідно до указу президента, до персонального складу РНБО були введені:

  • Рябікін Павло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Свириденко Юлія - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.

Водночас Олексія Резнікова затвердили на посаду міністра оборони України.

Зі складу РНБО вивели:

  • Любченка Олексія;
  • Андрія Тарана;
  • Олега Уруського.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що колишній міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков став новим міністром оборони.

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Володимир ЗеленськийРНБО