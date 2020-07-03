В СНБО назвали возможную численность территориальной обороны

Структура территориальной обороны Украины будет строиться в несколько этапов. На первом этапе предусматривается создание отрядов общей численностью 80 тысяч человек.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Голос Америки".

По его словам, разработанный в СНБО законопроект предусматривает создание по одной бригаде на область, а также в Киеве. Через 3-4 года численность отрядов планируют увеличить до 160 тысяч, а затем до 250 тысяч человек.

"Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, которые нуждаются в контроле и защите, а численность Нацгвардии - 54 тысяч, Нацполиции -115 тыс. Речь идет и о ее вовлечении при борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями", - пояснил он.

Кривонос подчеркнул, что важно, чтобы законопроект о территориальной обороне приняли до сентября этого года, иначе в бюджете на 2021 год не будут заложены средства для внедрения первого этапа.

Напомним, обсуждение закона о территориальной обороне Украины началось в СНБО еще в марте 2020 года.

Кроме того, в соответствии с концепцией системы территориальной обороны, костяк подразделений будут составлять ветераны войны.