В РНБО назвали можливу чисельність територіальної оборони

Структура територіальної оборони України буде будуватися в декілька етапів. На першому етапі передбачається створення загонів загальною чисельністю 80 тисяч осіб.

Про це розповів заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, розроблений в РНБО законопроект передбачає створення по одній бригаді на область, а також у Києві. Через 3-4 роки чисельність загонів планують збільшити до 160 тисяч, а потім до 250 тисяч осіб.

"Чому? Тому що у нас величезна кількість об’єктів всередині країни, які потребують контролю та захисту, а чисельність Нацгвардії - 54 тисяч, Нацполіції -115 тис. Мова йде і про її залучення у боротьбі з природними та техногенними надзвичайними ситуаціями", - пояснив він.

Кривонос наголосив, що важливо, щоб законопроект про територіальну оборону ухвалили до вересня цього року, інакше у бюджеті на 2021 рік не буде закладено кошти для впровадження першого етапу.

Нагадаємо, обговорення закону про територіальну оборону України почалося в РНБО ще у березні 2020 року.

Крім того, згідно з концепцією системи територіальної оборони, кістяк підрозділів будуть складати ветерани війни.