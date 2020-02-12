СНБО и Минветеранов разрабатывают новую концепцию терробороны Украины

Фото: глава Минветеранов Оксана Гаврилюк (facebook.com)

В частности, планируется создание отдельного вида войск

Совет национальной безопасности и обороны совместно с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разрабатывают новую концепцию территориальной обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, на заседании комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Минветеранов презентовало Стратегию реинтеграции ветеранов к мирной жизни.

"Представители Минветеранов также сообщили о разработке совместно с СНБО качественно новой концепции территориальной обороны Украины. В частности, планируется создание отдельного вида войск, и ветераны будут составлять костяк подразделений и отвечать за военно-патриотическое воспитание молодежи", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусматривается максимально привлечь ветеранов к содействию органам правопорядка в защите общественного порядка и государственной границы путем использования общественных формирований.

Напомним, в конце декабря первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, которые позволят привлечь все слои населения.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в оборонном ведомстве сейчас идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны.