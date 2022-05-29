ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СНБО назвал имена западных "экспертов", продвигающих нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 мая 2022 10:57
СНБО назвал имена западных "экспертов", продвигающих нарратив Кремля о "неизбежной победе РФ" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Кремль на этой неделе активно распространял нарратив о "неизбежной победе России" и необходимости Украине идти на уступки. Для этого страна-агрессор использует "лояльных западных экспертов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Так, французский центр исследований в сфере разведки опубликовал аналитическую сводку, в котором частично продвигаются кремлевские нарративы о "неопытных украинских солдатах" и "профессиональную российскую армию".

Кроме того, экс-сенатор США Р. Блэк в интервью англоязычным медиа рассказывал о неизбежной победе России, поскольку "РФ не может себе позволить проиграть из-за угрозы расширения НАТО".

Также итальянский генерал Л. Трикарико призвал ЕС отказаться от "безумной идеи выиграть войну в Украине" и склонить Украину к капитуляции, чтобы не провоцировать Россию на применение оружия массового поражения

При этом немецкий Институт Шиллера провел международную дискуссию на тему угрозы Третьей мировой войны, участники мероприятия пришли к выводу, что "конфронтация с Россией губительна для Германии и ЕС".

Как поясняют в СНБО, все эти заявления - попытка России навязать миру необходимую РФ точку зрения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые геополитики предлагают Украине пойти на уступки России и отдать территории ради иллюзии мира.

На что украинская сторона заявляет, она никогда не пойдет на уступки по одному из вопросов и это касается именно территориальной целостности нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Кремль фейки
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада