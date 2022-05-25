Даже если полмира нападет. Кулеба назвал вопросы, по которым для Украины нет компромиссов

Украина, со своей стороны, планирует как можно быстрее одержать победу в войне против России. Однако, есть вопросы по которым наша страна никогда не пойдет на компромисс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

"Есть элементы, по которым мы никогда не пойдем на компромисс. Даже если полмира нападет на нас и заставит нас пойти на уступки, мы этого не сделаем",- заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По каким вопросам Украина никогда не пойдет на компромисс: