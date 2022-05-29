ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ"

Новость на русском →
Київ, Неділя 29 травня 2022 10:57
РНБО назвала імена західних "експертів", просувають наратив Кремля про "неминучу перемогу РФ" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Кремль цього тижня активно поширював наратив про "неминучу перемогу Росії" та необхідність Україні йти на поступки. Для цього країна-агресор використовує "лояльних західних експертів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Так, французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про "недосвідчених українських солдатів" та "професійну російську армію".

Крім того, екс-сенатор США Р.Блек в інтерв’ю англомовним медіа розповідав про неминучу перемогу Росії, оскільки "РФ не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО".

Також італійський генерал Л.Трикаріко закликав ЄС відмовитись від "божевільної ідеї виграти війну в Україні" та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати Росію на застосування зброї масового ураження

При цьому німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли висновку, що "конфронтація з Росією згубна для Німеччини та ЄС".

Як пояснюють в РНБО, всі ці заяви - спроба Росії нав’язати світу необхідну РФ точку зору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру.

На що українська сторона заявляє, вона ніколи не піде на поступки по одному з питань і це стосується саме територіальної цілісності нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Кремль фейки
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу