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Боевики на Донбассе снова применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 15:19
Боевики на Донбассе снова применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Позиции подразделений ООС обстреливали из минометов и ПТРК

С начала текущих суток, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, применяя при этом запрещенное вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны украинские укрепления в районе Травневого, Орехового и Марьинки. Вблизи Красногоровки боевики применили противотанковую управляемую ракету (ПТРК).

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров. Всего оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским укреплениям.

Также РБК-Украина писало, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. В украинской разведке отметили, что отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.

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