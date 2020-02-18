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В РНБО виключили участь "ЛДНР" у спільному патрулюванні на Донбасі

Новини » Політика     18.02.2020 - 14:53
В РНБО виключили участь "ЛДНР" у спільному патрулюванні на Донбасі
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

У патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей

У спільному патрулюванні на Донбасі не зможуть брати участь "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Данілов зазначив, що в патрулюванні зможуть брати участь представники громад, які живуть в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Треба розуміти, про що йде мова. Мова йде про представників громад, які мешкають на цій території. Це не військові, це не озброєні люди – це представники тих територіальних громад, які знаходяться на тій території… Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у Росії заявили, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського з патрулювання кордону з РФ на Донбасі "неможливе" без урахування думки "ДНР" і "ЛНР". У свою чергу, у бойовиків нові ініціативи Зеленського за кордоні назвали "спробою забалакати мінські угоди".

Раніше повідомлялося, що російське командування активізувало заходи щодо провокування напруженості на непідконтрольних України територіях Донецької і Луганської областей.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.

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