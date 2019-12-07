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В РНБО не виключають ескалацію на Донбасі після нормандської зустрічі

Новини » Політика     07.12.2019 - 15:40
В РНБО не виключають ескалацію на Донбасі після нормандської зустрічі
Фото: Олексій Данілов (rnbo.gov.ua)

За словами Данілова, в РНБО розглядають всі можливі варіанти

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України не виключають ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на прес-конференції за результатами закритого засідання.

За словами Данілова, в РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після нормандського саміту, включно з ескалацією конфлікту на Донбасі. Однак, він додав, що це залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Данілов розповів, що під час закритого засідання під головуванням глави держави Володимира Зеленсього було обрано основний сценарій реінтеграції Донбасу. Також на засіданні РНБО обговорювалася територіальна цілісність та кібербезпека України.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в Офісі президента України відбулося закрите засідання Ради нацбезпеки та оборони. Засідання проводилося напередодні зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" розповів, що спікер Верховної ради Дмитро Разумков збирав лідерів парламентських фракцій для обговорення майбутньої нормандської зустрічі. На зустрічі був присутній помічник президента Андрій Єрмак.

Реінтеграція Донбасу та територіальна оборона: Данілов розкрив деталі засідання РНБО В Офісі президента розпочалося засідання РНБО
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