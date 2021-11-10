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В СНБО не исключают "энергетического терроризма" со стороны России

Автор: Сергей Пышкин

В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к "энергетическому терроризму". В то же время в Украине готовы к соответствующему сценарию.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Украина готова быстро и жестко реагировать в случае "энергетического терроризма" со стороны России.

"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине, вызванную мировым энергетическим кризисом.

В то же время Россия с 1 ноября прекратила поставки угля в Украину из-за растущего спроса.

Также РБК-Украина писала о том, есть ли риск срыва отопительного сезона из-за нехватки угля в стране.

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