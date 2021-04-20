СНБО готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России

Сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.

По словам Данилова, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - сказал он, добавив, что украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии.

Данилов также выразил благодарность странам НАТО за помощь и надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. В свою очередь, Солох заверил в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения.