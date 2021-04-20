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РНБО готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії до кордонів України. Ситуація моніториться цілодобово.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на зустрічі з главою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що сторони обговорили обстановку в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії Росії і загострення на лінії розмежування на Донбасі, а також ситуації в окупованому Криму.

За словами Даніловв, Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, угрупування налічує десятки тисяч військовослужбовців.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - сказав він, додавши, що українська армія зразка 2014 і 2021 - це зовсім різні армії.

Данілов також висловив вдячність країнам НАТО за допомогу і надію на подальше поглиблення співпраці. У свою чергу, Солох запевнив у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, підкресливши, що Росія несе відповідальність за ескалацію напруги.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель заявив, Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових.

А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що нинішня ескалація на кордоні є найбільшою з 2015 року. Він також підкреслив, що українські війська готові відбити російську агресію в разі вторгнення.

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