РНБО готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії

Повідомляється, що сторони обговорили обстановку в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії Росії і загострення на лінії розмежування на Донбасі, а також ситуації в окупованому Криму.

За словами Даніловв, Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, угрупування налічує десятки тисяч військовослужбовців.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування", - сказав він, додавши, що українська армія зразка 2014 і 2021 - це зовсім різні армії.

Данілов також висловив вдячність країнам НАТО за допомогу і надію на подальше поглиблення співпраці. У свою чергу, Солох запевнив у підтримці Польщею суверенітету і територіальної цілісності України, підкресливши, що Росія несе відповідальність за ескалацію напруги.