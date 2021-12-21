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СНБО и Госгеонедра запустили открытый портал мониторинга пользования недрами

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 13:51
СНБО и Госгеонедра запустили открытый портал мониторинга пользования недрами Фото: СНБО и Госгеонедра запустили открытый портал мониторинга (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Создана система мониторинга пользования недрами для обеспечения беспристрастного объективного контент-анализа данных и их синхронизации из разных источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы геологии и недр Украины.

Основой системы является ГИС-портал, где представлена ​​и автоматизированно обновляется информация о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарных владельцев и учредителей компаний, которые являются держателями спецразрешений, а также об условиях предоставления и истории изменения статусов, территории, где расположены недра, добыча за последний год и за все время действия разрешения, месторождения полезного ископаемого, скважины нефти и газа, начисленную рентную плату и ее уплату в контексте владельцев разрешений и общин и т.д. Веб-ресурс находится в режиме тестовой эксплуатации", - отметили в пресс-службе ведомства.

Аппарат СНБО Украины создал систему на основе обновляемых в автоматизированном режиме интегрированных данных. Их предоставление обеспечивают Государственная служба геологии и недр Украины по спецразрешениям, Государственная налоговая служба Украины по начислению и уплате ренты и Министерство юстиции Украины относительно бенефициаров юридических лиц владельцев спецразрешений.

"Только слаженная работа Аппарата СНБО и трех ведомств, на основе информации которых построена система мониторинга пользования недрами, стала залогом успешной реализации проекта. Это отличный пример совместной работы, которая призвана сделать отрасль прозрачной, чтобы недра работали для украинского народа, ведь позволяет обеспечить беспристрастный объективный контент-анализ данных и их синхронизацию из разных источников", - подчеркнул глава Госгеонедр Роман Опимах.

В ведомстве отметили, что на 15 декабря 2021 года в Украине действует 3071 специальное разрешение на пользование недрами, 581 из которых с участием государства. Разрешения находятся на территории 1046 общин, их владельцами являются 2061 юридическое лицо и 64 физических лица-предпринимателя. В 2020 году уплачено 51,4 млрд грн рентной платы за пользование недрами (включая пользование водными ресурсами).

СНБО и Госгеонедра запустили открытый портал мониторинга пользования недрами

"2021 год стал рекордным по количеству предоставленных спецразрешений на пользование недрами - в общей сложности 313 лицензий, из них более 50% проданы на электронных торгах. Самым распространенным полезным ископаемым является сырье, используемое в строительных целях. Нефтегазовые компании, львиная доля которых приходится на государственный сектор являются крупнейшими плательщиками рентной платы", - проинформировал Роман Опимах.

Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр Украины незаконно и без предупреждения остановила действие разрешения на недропользование Беховским гранитным карьером в Житомирской области.

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