Госгеонадра необоснованно и без предупреждения остановила работу Беховского карьера, - Шкиль

Государственная служба геологии и недр Украины незаконно и без предупреждения остановила действие разрешения на недропользование Беховским гранитным карьером в Житомирской области.

Об этом написал собственник MS Capital, которая владеет Беховским карьером, Максим Шкиль в Facebook.

Он также обнародовал соответствующий приказ Госгеонедр за подписью его главы Романа Опимаха. Шкиль отметил, что карьер - одно из бюджетообразующих предприятий региона.

"Это решение должностного лица, а именно руководителя Государственной службы геологии и недр Украины является безосновательным, безответственным и несет угрозу остановки строительства ключевых дорожных проектов программы президента "Большая стройка", - подчеркнул Шкиль.

По его словам, карьер работает с 2006 года, предприятие создано практически с нуля на территории, принадлежащей ко второй категории Чернобыльской зоны, а село Бехи в 80-е годы было выселено.

"Фактически запуск карьера восстановил эту местность, дал людям стабильный доход и новые рабочие места. Всего за годы деятельности в предприятие было инвестировано более 20 млн евро, оплачено более миллиарда гривен налогов и платежей", - добавил владелец MS Capital.

Холдинг MS Capital приобрел объект в мае 2021 года.

"Сразу после покупки карьера, я дополнительно выделил более 3 млн долларов США в покупку новых буровых и обновление парка специализированной карьерной техники. На момент приобретения был проведен детальный аудит, в результате которого не было обнаружено никаких нарушений. Следует отметить, что предприятие было приобретено у немецких инвесторов, политика которых всегда была четкой: полная прозрачность в хозяйственной деятельности, официальные заработные платы и соблюдение всех норм и положений законодательства Украины, за годы деятельности никаких существенных нарушений на производстве не было", - подчеркнул Шкиль.

Он добавил, что в апреле 2021 компания получила предписание управления геологического контроля, согласно которому в определенный срок все замечания были устранены и в письменной форме с подтверждающими документами направлены заказным письмом в Госгеонедра.

"Сегодня случайно на официальном сайте Госгеонедр нами выявлена информация, что приказом №525 от 15.07.2021 года было приостановлено действие специального разрешения на пользование недрами ООО "Беховский гранитный карьер". При этом ни одного официального сообщения о причинах подписания такого приказа мы не получили. Данное решение является необоснованным и повлечет значительные убытки бюджетообразующего предприятия Житомирской области, на котором сейчас работает 200 челове" - заявил Шкиль.

По его словам, с карьера поставляется сырье для многих ключевых инфраструктурных объектов по всей стране, в рамках реализации программы "Большая стройка", которые должны быть завершены в этом году.

"Все потери предприятия будут фиксироваться. После чего соответствующее обращение будет направлено в НАБУ, о привлечении к ответственности должностного лица, подписавшего приказ, который стал причиной остановки хозяйственной деятельности Беховского гранитного карьера. Призываю председателя Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского разобраться в ситуации, отменить решение и возобновить работу предприятия", - резюмировал Шкиль.