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РНБО та Держгеонадра запустили відкритий портал моніторингу користування надрами

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 13:51
РНБО та Держгеонадра запустили відкритий портал моніторингу користування надрами Фото: РНБО та Держгеонадра запустили відкритий портал моніторингу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Створено систему моніторингу користування надрами для забезпечення неупередженого об’єктивного контент-аналізу даних і їх синхронізації з різних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби геології та надр України.

Основою системи є ГІС-портал, де представлена та автоматизовано оновлюється інформація про спецдозволи на користування надрами, кінцевих бенефіціарних власників і засновників компаній, які є тримачами спецдозволів, а також про умови надання й історію зміни статусів, територію, де розташовані надра, видобуток за останній рік і за весь час дії дозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану рентну плату і її сплату в контексті власників дозволів і громад тощо. Веб-ресурс знаходиться в режимі тестової експлуатації" - зазначили в прес-службі відомства

Апарат РНБО України створив систему на основі інтегрованих даних, що оновлюються в автоматизованому режимі. Їх надання забезпечують Державна служба геології та надр України щодо спецдозволів, Державна податкова служби України щодо нарахування та сплати ренти та Міністерство юстиції України щодо бенефіціарів юридичних осіб власників спецдозволів.

"Лише злагоджена робота Апарату РНБО і трьох відомств, на основі інформації яких побудована система моніторингу користування надрами, стала запорукою успішної реалізації проекту. Це чудовий приклад спільної роботи, яка покликана зробити галузь прозорою аби надра працювали для українського народу, адже дозволяє забезпечити неупереджений об’єктивний контент-аналіз даних і їх синхронізацію із різних джерел", – підкреслив голова Держгеонадр Роман Опімах.

У відомстві зазначили, що станом на 15 грудня 2021 року в Україні діє 3071 спеціальний дозвіл на користування надрами, 581 з яких з участю держави. Дозволи знаходяться на території 1046 громад, їх власниками є 2061 юридична особа та 64 фізичні особи-підприємці. У 2020 році сплачено 51,4 млрд грн рентної плати за користування надрами (включно з користуванням водними ресурсами).

РНБО та Держгеонадра запустили відкритий портал моніторингу користування надрами

"2021 рік став рекордним за кількістю наданих спецдозволів на користування надрами - загалом 313 ліцензій, з них понад 50% продані на електронних торгах. Найрозповсюдженішою корисною копалиною є сировина, що використовується в будівельних цілях. Нафтогазові компанії, левова частка яких припадає на державний сектор, є найбільшими платниками рентної плати", - поінформував Роман Опімах.

Як повідомлялось, Державна служба геології та надр України незаконно і без попередження зупинила дію дозволу на надрокористування Бехівським гранітним кар'єром у Житомирській області.

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