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В СНБО допускают, что у Януковича и Азарова еще могут быть активы в Украине

Автор: RBC.UA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова все еще могут быть активы в Украине. Он заявил, что точная информация об активах станет известна позже.

Об этом Данилов заявил в эфире радио "НВ".

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит… Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите... Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - рассказал чиновник.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении бывших президента и премьера не являются популизмом. Данилов заверил, что они оказывают влияние.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО, - ред.) не оказывает влияния, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.

Как писало РБК-Украина Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции в Украину беглого экс-президента Януковича. Сегодня апелляционный суд признал законным избрание для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Вчера Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о Харьковских соглашениях. Ему инкриминируют действия в ущерб суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

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Новости Украины Николай АзаровСНБОЯнукович
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