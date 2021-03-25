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У РНБО припускають, що у Януковича й Азарова ще можуть бути активи в Україні

Автор: RBC.UA

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що у колишніх президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова все ще можуть бути активи в Україні. Він заявив, що точна інформація про активи стане відома пізніше.

Про це Данілов заявив в ефірі радіо "НВ".

"Хто вам сказав, що у цих людей немає активів в Україні? Потрібно дуже уважно дивитися, що відбувається ... Зараз, коли Кабінет міністрів і відомства відпрацюють по кожному з них, ви все побачите ... Ви все побачите по кожному з цих суб'єктів, які потрапляють під санкції", - розповів чиновник.

За словами секретаря РНБО, санкції відносно колишніх президента і прем'єра не є популізмом. Данилов запевнив, що вони впливають.

"Якщо ви вважаєте, що на них це (санкції РНБО, - ред.) Не впливає, ви дуже помиляєтеся", - резюмував Данилов.

Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора розглядає можливість початку процедури екстрадиції в Україну екс-президента-втікача Януковича. Сьогодні апеляційний суд визнав законним обрання для нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді і заочно засудили до 13 років позбавлення волі.

Вчора Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про Харківські угоди. Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

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Новини України Микола АзаровРНБОЯнукович
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