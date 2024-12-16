Снайперський рекорд. Спецпризначенець ГУР ліквідував окупанта на відстані двох кілометрів (відео)

Як пише ГУР, підтверджений рекорд для такого калібру належить британському снайперу Крейґу Гаррісону, який у 2009-му під час війни в Афганістані успішно уразив двох талібів на відстані 2475 метрів й пошкодив їхній кулемет.

"Гаррісон стріляв лежачи, перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Точності, за словами капрала, також сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрілочних", - пояснює ГУР.

Рекорд "Лектора"

"Лектор", своєю чергою, перед встановленням рекорду, перебував на одному рівні рельєфу з ворогом й цілився в умовах суворого грудня. Постріл було здійснено стоячи в окопі по окупанту, який рухався посадкою. Влучив з першої спроби.

"В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопу, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень", - розповів боєць.

У тому ж числі досягнення "Лектора" відзначив голова ГУР Кирило Буданов. За словами останнього, майстерна робота бійця увійде в історію боротьби України за свободу.

Від початку повномасштабної війни на рахунку військового вже більше трьох десятків знищених цілей.

ГУР додає, що постріл було зроблено з гвинтівки Sako M10.



"Але якщо б постав вибір: обрати одну гвинтівку і один набій - взяв би Сadex Kraken та калібр .338LM", - зауважив боєць.