Снайперский рекорд. Спецназовец ГУР ликвидировал оккупанта на расстоянии двух километров (видео)

Как пишет ГУР, подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, который в 2009-м во время войны в Афганистане успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров и повредил их пулемет.

"Харрисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных", - объясняет ГУР.

Рекорд "Лектора"

"Лектор", в свою очередь, перед установлением рекорда, находился на одном уровне рельефа с врагом и целился в условиях сурового декабря. Выстрел был осуществлен стоя в окопе по оккупанту, который двигался посадкой. Попал с первой попытки.

"В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", - рассказал боец.

В том же числе достижение "Лектора" отметил глава ГУР Кирилл Буданов. По словам последнего, мастерская работа бойца войдет в историю борьбы Украины за свободу.

С начала полномасштабной войны на счету военного уже более трех десятков уничтоженных целей.

ГУР добавляет, что выстрел был сделан из винтовки Sako M10.



"Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон - взял бы Саԁех Kraken и калибр .338LM", - отметил боец.