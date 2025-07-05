UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Снайперська робота": у Сухопутних військах показали, як збили "Шахед" над Києвом

Фото: для збиття знадобилося всього три черги пострілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 4 масовано атакували Київ дронами та ракетами. Наразі з'явилось відео, як збили один із "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, для ураження безпілотника знадобилося лише три черги пострілів. Загалом, розрахунок навідника збив дві ворожі цілі.

"Снайперська робота навідника ЗУ-23-2 Окремої президентської бригади. Йому знадобилося лише три черги, щоб уразити ворожий дрон Shahed над Києвом. У ніч на 4 липня розрахунок навідника збив дві цілі", - йдеться у повідомленні.

 

Обстріл України та Києва 4 липня

Нагадаємо, що в ніч на 4 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Всього було 550 безпілотників, з яких понад 330 - саме ударних "Шахедів".

Головною ціллю ворога тієї ночі був Київ. Фактично всі повітряні цілі ворога летіли у напрямку столиці. Як наслідок, понад 20 локацій у місті були з пошкодженнями, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні