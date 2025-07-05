"Снайперська робота": у Сухопутних військах показали, як збили "Шахед" над Києвом

Обстріл України та Києва 4 липня

Нагадаємо, що в ніч на 4 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Всього було 550 безпілотників, з яких понад 330 - саме ударних "Шахедів".

Головною ціллю ворога тієї ночі був Київ. Фактично всі повітряні цілі ворога летіли у напрямку столиці. Як наслідок, понад 20 локацій у місті були з пошкодженнями, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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