"Снайперская работа": в Сухопутных войсках показали, как сбили "Шахед" над Киевом

Обстрел Украины и Киева 4 июля

Напомним, что в ночь на 4 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Всего было 550 беспилотников, из которых более 330 - именно ударных "Шахедов".

Главной целью врага той ночью был Киев. Фактически все воздушные цели врага летели в направлении столицы. Как следствие, более 20 локаций в городе были с повреждениями, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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