Снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів (відео)

Спецпризначенцям центру спеціальних операцій вдалося ліквідувати чотирьох окупантів на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Під час нічної розвідки наші спецпризначенці виявили спостережний пост і штурмову групу противника", - йдеться у повідомленні.
За словами СБУ, окупантів вдалося "відпрацювати" влучними пострілами.
"Кожен, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, в ній і залишиться", - додали в спецслужбі.
Нагадаємо, що українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону.
Раніше українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.
Окрім того, спецпризначенці СБУ показали на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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