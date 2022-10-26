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Снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів (відео)

Фото: Снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпризначенцям центру спеціальних операцій вдалося ліквідувати чотирьох окупантів на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Під час нічної розвідки наші спецпризначенці виявили спостережний пост і штурмову групу противника", - йдеться у повідомленні.

За словами СБУ, окупантів вдалося "відпрацювати" влучними пострілами.

"Кожен, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, в ній і залишиться", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, що українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону.

Раніше українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.

Окрім того, спецпризначенці СБУ показали на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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