Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов (видео)

Спецназу центра специальных операций удалось ликвидировать четырех оккупантов на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Во время ночной разведки наши спецназовцы обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника", - говорится в сообщении.
По словам СБУ, кафиров удалось "отработать" точными выстрелами.
"Каждый, кто пришел на нашу землю с оружием, в нем и останется", - добавили в спецслужбе.
Напомним, что украинские десантники уничтожили российский БТР ударами по артиллерии и дрону.
Ранее украинские военные уничтожили склад боеприпасов с "кадыровцами" в Луганской области.
Кроме того, спецназовцы СБУ показали на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.
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