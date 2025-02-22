Снайпери ліквідували морпіхів РФ, які просувались через річку (відео)

Снайпери 3 окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" нейтралізували російських піхотинців. Окупанти саме пересувались по воді у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

У ролику видно, як українські оборонці ціляться та влучають в російських загарбників.

Загони спецпризначення "Омега"

Окремі загони спеціального призначення "Омега" - це шість батальйонів, що входять до складу Центру спеціального призначення Національної гвардії України.

Основними завданнями загонів є захист прав, свобод та законних інтересів громадян, а також забезпечення безпеки держави. Вони взаємодіють з правоохоронними органами для боротьби зі злочинними та протиправними посяганнями, забезпечення державної безпеки, захисту кордону, а також припинення терористичної діяльності.

Водночас загони "Омега" активно працюють у протидії незаконним воєнізованим та збройним формуванням, терористичним організаціям та організованим злочинним групам. Вони також беруть участь у відсічі збройної агресії проти України.

Нагадаємо, що днями бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" зупинили штурмову колону противника на підступах до позицій Сил оборони в Донецькій області.

Водночас минулого місяця спецпризначенці окремого загону "Крила ОМЕГИ" успішно атакували скупчення особового складу ворога.

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