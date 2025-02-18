Мінометники знищили штурмову колону росіян на підступах до позицій (відео)

Штурмова колона російських військ намагалася прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Спецпризначенці знищили всю колону та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За словами військових, російські окупанти наближались до оборонних укріплень українських військових. Однак бійці влучними пострілами з мінометів зупинили їх.

"Бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" зупинили штурмову колону противника на підступах до позицій Сил оборони на Донеччині", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Роботу спецпризначенців продемонстрували на відео. Кадри показують, як українські мінометники влучно відпрацьовують по окупантах, не залишаючи їм жодних шансів на успіх.

Невдалий штурм противника закінчився 3 знищеними одиницями техніки та ліквідованим особовим складом.

Ситуація в Донецькій області

Ситуація на Донеччині залишається складною. Ворог продовжує атакувати позиції українських військових.

За даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники 17 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

16 і 17 лютого війська РФ наступали в районі Григорівки й в напрямку Дронівки, а також в районі Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Окрім того, 17 лютого російські загарбники наступали у районі Часового Яру, але просунутися не змогли. 16 і 17 лютого війська РФ атакували поблизу та в межах самого Часового Яру, біля Васюківки та біля Ступочок.

Також війська РФ атакували у самому Торецьку, біля Кримського, Щербинівки, Новоспаського (колишня Петрівка) і Леонідівки 16 і 17 лютого.